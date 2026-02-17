Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Valiler Buluşması'na katıldı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiler Buluşması'na katıldı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin koordinasyonunda düzenlenen Valiler Buluşması'nda, 81 ilimizin kıymetli valileriyle bir araya geldik. Büyük ailemizin yereldeki temsilcileri valilerimizle, 86 milyon vatandaşımızın her birine dokunan sosyal hizmet ağımızı daha da güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için omuz omuza çalışıyoruz. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin her köşesinde aile yapımızı koruyan, toplumsal dayanışmamızı büyüten adımları birlikte atmaya devam edeceğiz."