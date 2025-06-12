Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, KKTC Bakanı ile Görüştü

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile bir araya geldi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TDT Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2'nci Bakanlar Toplantısı kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile görüştü.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımında "Azerbaycan temaslarımız kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sadık Gardiyanoğlu ile ikili görüşme gerçekleştirdik. 'Aile Yılı' vesilesiyle, aile yapımızın toplumsal rolünü merkeze alan politikalarımız başta olmak üzere ortak çalışma alanlarımızı ele aldık. Türkiye ve KKTC olarak, aynı değerleri paylaşan iki toplumun refahını artırmak ve dayanışmamızı güçlendirmek amacıyla kurumsal iş birliğimizi daha da ileri taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.