Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Bilecik'te Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Bilecik'te Ziyaretlerde Bulundu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik'te Valilik ve AK Parti il başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir çınar fidanı dikerek valilik şeref defterini imzaladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik'te Valilik ve partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kara yoluyla Bilecik'e geldi. Bilecik Valiliği bahçesinde Vali Şefik Aygöl, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından karşılanan Bakan Göktaş, kendi adına hazırlanan çınar fidanını dikti. Ardından 'Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Göktaş, Vali Aygöl'den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Göktaş, partililerle bir araya gelerek, kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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