Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti ve Erzincan Belediyesini Ziyaret Etti

AK PARTİ VE BELEDİYEYİ ZİYARET

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, açılış sonrası AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Alpay Kabadayı ve yöneticilerle görüşen Bakan Göktaş, Erzincan Belediyesi'ne geçti. Başkan Bekir Aksun ve çalışanlar tarafından karşılanan Göktaş, Şeref Defteri'ni imzaladı. Göktaş, Başkan Aksun'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Göktaş, Erzincan programını tamamladıktan sonra Tunceli'ye gidecek.