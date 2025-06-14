Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti ve Erzincan Belediyesini Ziyaret Etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Erzincan'da AK Parti İl Teşkilatı ve Erzincan Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerinde il başkanı ve belediye başkanıyla görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
AK PARTİ VE BELEDİYEYİ ZİYARET
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, açılış sonrası AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Alpay Kabadayı ve yöneticilerle görüşen Bakan Göktaş, Erzincan Belediyesi'ne geçti. Başkan Bekir Aksun ve çalışanlar tarafından karşılanan Göktaş, Şeref Defteri'ni imzaladı. Göktaş, Başkan Aksun'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Göktaş, Erzincan programını tamamladıktan sonra Tunceli'ye gidecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika