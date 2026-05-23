Bakan Göktaş: Aile değerlerine karşı ideolojilerin karşısındayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Sivas'ta başlayan Milli Aile Haftası kutlamalarında yaptığı konuşmada, çocukları yük gören, aile değerlerini hedef gösteren ve aile birlikteliğini küçümseyen her türlü ideolojinin karşısında olduklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Sivas programında ilk durağı Sivas Valiliği oldu. Burada anı defterini imzalayıp makamında Vali Yılmaz Şimşek'ten brifing aldı. Ardından resmi olarak Sivas'ta kutlanmaya başlanan Milli Aile Haftası Açılış Programı'na katıldı. Programa aileler, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekilleri, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Burada konuşan Göktaş, 'Nerede o eski bayramlar!' dedirtmeden, çocukluğumuzdaki bayramları bugüne taşıyacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen Milli Aile Haftası, hiç şüphesiz, aileye verdiğimiz önemin müstesna bir ifadesidir. Bu kapsamda 81 ilimizde etkinlikler düzenleyeceğiz. Her yaş grubuna uygun etkinliklerle aile değerlerimizi daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Söyleşiler, etkinlikler ve farkındalık çalışmalarıyla aile kurumunun önemini sahada en güçlü biçimde anlatacağız. Bu yıl, Milli Aile Haftası çok anlamlı bir zamana denk geldi. Bu hafta aynı zamanda Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Bayramlıklarını yanına alıp uyuyan, bayram sabahı için sabırsızlanan çocukların neşesine bir kez daha ortak olacağız. 'Nerede o eski bayramlar!' demeden, çocukluğumuzdaki bayramları bugüne taşıyacağız. O günlerdeki anılarımızı aile albümümüzdeki fotoğraflarla sınırlı bırakmayacağız. Bu mübarek günlerin; paylaşmayı, dayanışmayı ve aile bağlarını güçlendiren ruhunu Milli Aile Haftası'nın anlamıyla buluşturacağız. Bu vesileyle Milli Aile Haftamızın ve Kurban Bayramımızın; ailelerimize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." Dedi.

Kutlamalar resmi olarak Sivas'ta başladı

Göktaş, Milli Aile Haftası kutlamalarını resmi olarak Sivas'ta başlatmanın ayrı bir anlamı olduğunu ifade ederek, "Çünkü Sivas; milli iradenin, birlik anlayışının ve ortak geleceğe sahip çıkma kararlılığının sembol şehirlerinden biri. Milli Mücadele ruhunu taşıyan bu şehirde, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü ailelerine uzanan anlamlı bir yürüyüşü başlatıyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Tıpkı bu şehrin temsil ettiği birliktelik ruhu gibi, aile de, bir milleti ayakta tutan, yarınlara taşıyan en güçlü bağdır. Aile, bir ülkenin nüfus gücünü, toplumsal dayanıklılığını ve gelecek tasavvurunu doğrudan etkileyen en hayati kurumdur. Aile, bizleri her türlü tehdide karşı koruyan en stratejik kalkandır. Aile, bir ülkenin kültürel birikimini, bir milletin eşsiz geleneklerini bir arada tutan en güçlü ağdır. Bugün ise tüm bunları, çok daha yüksek sesle dile getirmenin tam zamanındır. Aile kurumuna karşı söylem ve eylem geliştiren küresel tehditlere karşı mücadelemizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. Çocukları yük gören, aile değerlerini hedef gösteren ve aile birlikteliğini küçümseyen her türlü ideolojinin karşısındayız. Bugün aileyi güçlendirmek demek; yarının üretken, sorumluluk sahibi, köklerine bağlı nesillerini yetiştirmek demektir." Dedi.

"Aile dostu bir ekosistemin temellerini attık"

Göktaş, aile dostu bir ekosistemin temellerini attıklarını vurgulayarak, "Bakanlık olarak, sahada karşılığı olan politikalarla, milletimizin hayatına dokunan bir devlet pratiğine dönüştürüyoruz. Çalışmalarımızın somut çerçevesini ise "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" ile ortaya koyuyoruz. Aile alanında ilk olma özelliği taşıyan Eylem Planımız, 2024-2028 döneminde çalışmalarımıza güçlü ve somut bir yol haritası sunuyor. Böylece, aile politikalarımızı daha güçlü bir kurumsal zemine oturtarak, kurumlar arası iş birliğini daha etkin ve kalıcı hale getirdik. 2025 Aile Yılı ise; bu vizyonun ülkemizin her hanesine ulaşan anlamlı bir çağrıya, ortak bir sorumluluğa ve kalıcı bir toplumsal seferberliğe dönüşmesiydi. Bu kapsamda aile içi iletişimden ebeveynliğe, kuşaklar arası köprülerden dijital güvenliğe kadar pek çok konuda aileyi destekleyen hizmetlerimizi daha da görünür kıldık. Dahası, aile bütçesine katkı sağlayan ve sosyo-kültürel gelişimi destekleyen faaliyetleri yaygınlaştırdık. Genç çiftler için, evlilik kredisi dahil evliliği destekleyici mekanizmaları güçlü bir modele dönüştürdük. Memurların yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmalarını sağladık. Bu sayede hem kadın hem erkek memurlar, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar bu haktan yararlanabilecek. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında, kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için adımlar attık. AK Parti Grup Başkanımız ve Sivas Milletvekilimiz Sayın Abdullah Güler'in kıymetli destekleriyle doğum izinlerini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık, babalık iznini 2 haftaya yükselttik. Bu hamleyle anne ve babaların doğum sonrası dönemde çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesine imkan sağladık. Eğitimden çalışma hayatına, şehir hayatından dijital mecralara uzanan aile dostu bir ekosistemin temellerini attık" dedi.

"Aileyi merkeze alan devlet irademizi yeni bir safhaya yükseltiyoruz"

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Aile ve Nüfus On Yılı ile aileyi merkeze alan devlet iradesini yeni bir safhaya yükselttiklerinin altını çizerek, "Bu adımla; nüfus yapımızı koruyan, kuşaklar arası devamlılığımızı güçlendiren ve Türkiye'nin gelecek yüzyılına yön veren büyük bir milli vizyonu kararlılıkla hayata geçireceğiz. Bugün aile ve kadın üzerinde birtakım tartışmalar yürütülürken, geçmişimize bakmalıyız. Sivaslı kadınların Milli Mücadele'deki tarihi rolünü asla unutmamak gerekir. ve hatta kadının aileyi, toplumu ve vatanı ayakta tutan kurucu güç olduğunu her fırsatta hatırlatmak gerekir. Bugün bizler de aynı inançla, aileyi güçlü tutmanın Türkiye'yi güçlü tutmak anlamına geldiğini biliyoruz" şeklide konuştu.

Programda aileler ile görüşen Göktaş, salonda bulunan bebeklerle yakından ilgilendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı