Bakan Göktaş: 1366 kadın kooperatifi kurulmasına destek olduk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadın kooperatiflerinin kapasitelerini artırmak ve üretimlerini çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda 1366 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Böylece hem kadınlar gelir elde ettiler hem de bulundukları bölgelerde sosyal dayanışmayı ve toplum refahını büyüttüler." dedi.

Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da Vali Naci Aktaş'ı ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Uzun Çarşı'daki Tarihi Köle Hanı'nın açılışına katılan Göktaş, yaptığı konuşmada, memleketi Afyonkarahisar'da kıymetli bir yapıyı yeniden hizmete sunmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Bu güzel şehrin eski ticaret dokusundan izler taşıyan Tarihi Köle Hanı'nın geçmişin hatırasını taşıyan bir mekan olmaktan çıktığını dile getiren Göktaş, şöyle konuştu:

"Kadınların emeğine, çocuklarımızın eğitimine, ailelerimizin güçlenmesine hizmet edecek yeni bir sosyal yaşam merkezi olarak kapılarını açıyor. Tarihi Köle Hanı'nın Afyonkarahisar'ımıza, çocuklarımıza ve kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şehirler, hafızayla yaşar. Bir han, bir sokak, bir avlu ve bir kapı, geçmişten bugüne uzanan bir emanettir. Bu emanetleri korumak, kültürümüze sahip çıkmak demektir. Bu eserleri vatandaşlarımıza hizmet edecek şekilde yaşatmak da güçlü bir gelecek tasavvuru tesis etmektir. Bugün açılışını yaptığımız Tarihi Köle Hanı, işte bu anlayışın somut bir göstergesidir. Burada tarih kokuyor ama aynı zamanda sosyal fayda üretiliyor. Burada kültürel miras korunuyor. Bunun yanı sıra kadınlara, çocuklara ve ailelere yeni imkanlar sunuluyor. Bizler de bu anlamlı çalışmayı sosyal belediyeciliğin bir yansıması olarak görüyoruz çünkü sosyal belediyeciliğin şehrin taşına da insanına da sahip çıkmak olduğunu ecdadımızdan biliyoruz. Hacı Bayram Veli'nin işaret ettiği gibi, insanın şehri imar ederken şehrin de insanı inşa ettiğine inanıyoruz. İşte sosyal politikalarımızı şekillendiren, sosyal hizmetlerimize yön veren ve insanı merkeze alan çalışmalarımıza ruh katan anlayış tam olarak budur."

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kadim inancı güçlü sosyal devlet vizyonuna dönüştürdüğünü vurguladı.

Bu anlayışın bugün şehirlere kimlik kazandıran, aileleri güçlendiren büyük bir eser ve hizmet siyasetine dönüştüğünü anlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Biz de Bakanlık olarak bu vizyonun rehberliğinde kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha fazla yer alması için projeler yürütüyoruz. Bu doğrultuda kadın kooperatiflerinin kapasitelerini artırmak ve üretimlerini çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda 1366 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Böylece hem kadınlar gelir elde ettiler hem de bulundukları bölgede sosyal dayanışmayı ve toplum refahını büyüttüler. Bunun yanı sıra pazarlama olanaklarını geliştirmek üzere çok yönlü destek mekanizmalarını hayata geçirdik. Kadın kooperatiflerimizin kurumsal yapısını eğitim, danışmanlık, yerel işbirlikleri, pazarlama desteği ve deneyim paylaşımıyla güçlendirdik. Kadınların ürünlerini gelir getiren güçlü bir değere dönüştürmeleri için yerel, ulusal ve dijital satış imkanlarını güçlendirdik. İnşallah buraya da gelecek bütün kadınları benzer hizmetlerle ve eğitimlerle güçlendirip onların satış stratejilerini geliştireceğiz. Böylelikle işlerini büyütmelerine vesile oluruz. Çok daha fazla kadının bu imkanlardan faydalanmasına el birliğiyle katkı sağlarız."

"4 bin 500 kitaplık kütüphane, çocuklarımızın hayal dünyasını genişletecek"

Göktaş, bugün açılışı yapılan hanın giriş katı ve avlusunun da önemli bir işleve sahip olacağını, el emeğiyle üreten kadınların ürünlerini sergileyebileceklerini söyledi.

Yöresel gıdadan el işi ürünlere kadar pek çok değerin bu tarihi mekanda insanlarla buluşacağına dikkati çeken Göktaş, "Kadınlar, burada kurulacak Üreten Kadınlar Pazarı'nı ücretsiz kullanabilecek. Bu imkan, evde üretilen ürünlere de yeni bir kapı açacak. Şüphesiz bir kadının emeği görünür olduğunda bir kadının kendine olan inancı büyür, bir ailenin refahı artar, mahalle hayatı canlanır, komşular arası dayanışma ise güçlenir. Afyonkarahisar'ın çalışkan, üretken ve maharetli kadınları, bu mekana büyük bir değer katacak." diye konuştu.

Göktaş, projenin çocuklar ve gençlere de imkanlar sunacağına dikkati çekerek, hanın üst katının çocuklar için eğitim ve kültür alanı olarak hazırlandığını söyledi.

Bünyesindeki 4 bin 500 kitaplık kütüphanenin, çocukların hayal dünyasını genişleteceğini dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güvenli internet imkanı, çocuklarımızın bilgiye erişimini kolaylaştıracak. Biricik evlatlarımız, öğretmenlerimizin rehberliğinde hem ödev desteği alacak hem de kendilerini geliştirebilecek, üretmenin, öğrenmenin ve başarmanın heyecanını yaşayacak. Tarihi Köle Hanı, kısa sürede Afyonkarahisar'ın en kıymetli sosyal merkezlerinden biri haline gelecek, kadınların emeğiyle güzelleşecek, çocuklarımızın ve gençlerimizin sesiyle canlanacak, kitaplarla, üretimle, öğrenmeyle, dayanışmayla yaşayan bir mekan olacak. Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyonumuz, bu tür hizmetlerle yerelde hayat bulacak ve daha da güçlenecek."

Açılışta Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ve Belediye Başkanı Burcu Köksal da konuşma yaptı.

Buradaki programın ardından Göktaş, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti.