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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Gaziantep'te Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te çeşitli ziyaretlerde bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi ve Aile Akademisi'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, engelli çocukların müzik dinletisini dinledi ve konutları inceledi.