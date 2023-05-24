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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "AK Parti, kadınların partisidir"

Politika Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "AK Parti, kadınların partisidir" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "AK Parti, kadınların partisidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, " Ak Parti, kadınların partisidir"

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, " Ak Parti, kadınların partisidir. Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti'nin sırtı yere gelmez" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eyüpsultan'da gerçekleşen Kadın ve Gençlik Buluşmasına katıldı. Bakan Derya Yanık'a Belediye Başkanı Deniz Köken, kadınlar ve eşlik etti.

"2. Tur seçimleri için en baştan elimizden geleni yapmayı görev biliyoruz"

28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimle ilgili konuşan Bakan Yanık, "14 Mayıs 2023'te milletimiz seçimlerde cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istediğini, gönlünün kimden yana olduğunu ortaya koydu. Buna rağmen bu işin bitmediği, 2. Tur seçimleri için en baştan elimizden geleni yapmayı görev biliyoruz" dedi.

"Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti'nin sırtı yere gelmez"

Kadınların AK Parti'nin arkasında olduğunu söyleyen Bakan Yanık, "28 Mayıs 2023, ertesi gün 29 Mayıs İstanbul'un Fethi maddi ve manevi fethini de beraber kutlamış olacağız. 29 Mayıs'ı çifte bayram olarak kutlayacağız. AK Parti, kadınların partisidir. Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti'nin sırtı yere gelmez. 21 yıldır, kadınların oylarıyla, kadın seçmenleriyle, kadın teşkilat mensuplarıyla iktidar olduğunu, başarıdan başarıya koştu" şeklinde konuştu.

Bakan Derya Yanık, daha sonra bir programa katılmak için ayrıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Politika

Derya Yanık AK Parti İstanbul Aile Politika Haberler

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