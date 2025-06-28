AİHM Kararı, Batı Trakya Türk Azınlığının Haklarını Güçlendiriyor

AİHM Kararı, Batı Trakya Türk Azınlığının Haklarını Güçlendiriyor
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Batı Trakya Türk azınlığıyla ilgili verdiği kararı memnuniyetle karşıladı. Keçeli, Yunanistan'ın azınlık haklarını tanımasını talep etti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Batı Trakya Türk azınlığı ile ilgili davada verdiği kararı, memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İskeçe ili Türk Kadınları Kültür Derneği'ne ilişkin dava hakkında 24 Haziran 2025 tarihinde açıkladığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, Batı Trakya Türk azınlığının temel hak ve özgürlüklerini kullanmasının engellendiğini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Benzer bir konuda dördüncü kez mahkum olan Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığı sivil toplum kuruluşlarının isimlerini ayrım yapmadan tescil etmesini ve bu çerçevede AİHM kararlarının uygulanmasına imkan sağlayacak düzenlemeleri daha fazla vakit kaybetmeden yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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