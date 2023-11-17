Ahmet Yıldız, Osmangazi için yola çıktı

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla adaylar belli olurken, uzun süre Ak Parti'de birçok görev üstlenen Ahmet Yıldız, Osmangazi Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıkladı.

Ak Parti 28. Dönem 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili Adayı olan Yıldız, daha önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Ak Parti Grup Başkan Vekili, Sri Lanka Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu, Dünya Fahri Konsoloslar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi gibi çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Ahmet Yıldız'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "Değerli hemşehrilerim, kıymetli dava arkadaşlarım; gençlik yıllarımdan bu yana Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK davamızın her kademesinde görev almaktan her daim onur ve gurur duydum. Bu kutlu davaya ve kadim şehrimiz Bursa'mıza hizmet yolunda 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Osmangazi Belediye Başkanlığı Aday Adaylığına başvuru yapmış bulunmaktayım. Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gönül belediyeciliği şiarıyla Bursa'mız için çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda yardımcımız olsun.Bursa'mıza, Osmangazi'mize hayırlı uğurlu olsun"

Yıldız, aday adaylık başvurusunu Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'a teslim etti. - BURSA