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Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz

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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıktı. Gelişme büyük ses getirirken konuya ilişkin açıklama yapan Soylu "Kanunlara ve hukuka uyacaksınız diye taahhütname almayı unutmuşuz. Özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili servis edilen bir haber büyük ses getirdi. Soylu'nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Başkanı olduğu dönemde "Etnik Kimlik ve Kamu Hizmetlerine Bakış: Algılar-Tutumlar" çalıştayındaki konuşması için Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıktı.

TERÖR SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

Soylu'nun hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e teşekkür mektubu göndermesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken konuyla ilgili beklenen açıklama geldi.

Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz

SOYLU'DAN AÇIKLAMA VAR

Resmi X hesabından söz konusu haberi paylaşan Soylu "12 yıl önce AK Parti AR-GE Başkanı iken onlarca çalıştay yapıp her görüşten akademisyen gazeteci STK ve düşün insanı çağırıp ardından rapor yayınlardık. Kanunlara ve hukuka uyacaksınız diye taahhütname almayı unutmuşuz. Özür dileriz!.."

Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz

Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGökhan Gülmez:

hayırdır bu basında heryerde bir Süleyman soylu düşmanlığı var. adamın yaptığı herşey tertemiz olduğu için mi. bu haberin başlığını biri okusa adama direk laf söyler. ayıp ayıp

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Haber YorumlarıDuygu Sogan:

Her dalda ya her kılıkta bu adam

Yorum Beğen30
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Haber YorumlarıBAHAR CANDAN DEĞİL:

SOYLUYU TAKAN KİM YA SOYLU MU KALDI

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Bu milletten daha çok özür dileyeceksiniz.

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