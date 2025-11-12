Ahmet Özer, tahliye sırasında İmamoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı

Hakkında açılan dava kapsamında dün tahliye edilen, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Özer, tahliye olduğu sırada Ekrem İmamoğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

ÖZER, İMAMOĞLU İLE KONUŞMASINI ANLATTI

Ahmet Özer şunları söyledi: Çıkarken tesadüfen Ekrem Başkanla karşılaştık. Çok mutlu ve sevinçli olduğunu söyledi. Ben de, 'Ben o kadar mutlu ve sevinçli değilim başkanım' dedim. 'Buradan çıkacağım ama kalbimin yarısını burada bırakıyorum.'

"SENİN ÇIKMAN SON DERECE ÖNEMLİ

'Olsun' dedi, 'Senin çıkman son derece önemli. Çünkü sen önce girmiştin. Şimdi senin çıkışın bize çok büyük bir moral oldu. Bütün arkadaşlara, dostlara selam söyle' dedi. Umarım ve dilerim ki yakın bir zamanda Türkiye'de bütün seçilmişler dışarıda olur."