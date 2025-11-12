Haberler

Ahmet Özer, tahliye sırasında İmamoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ahmet Özer, tahliye sırasında İmamoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı Haber Videosunu İzle
Ahmet Özer, tahliye sırasında İmamoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tahliye edildikten sonra konuşan, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ekrem İmamoğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Özer, "İmamoğlu, 'Senin çıkman son derece önemli. Sen önce girmiştin. Şimdi senin çıkışın bize çok moral oldu. Bütün arkadaşlara ve dostlara selam söyle' dedi." ifadelerini kullandı.

  • Ahmet Özer, tahliye sırasında Ekrem İmamoğlu ile karşılaştığını belirtti.
  • Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer'in tahliyesinin kendileri için büyük bir moral olduğunu ifade etti.
  • Ahmet Özer, tahliye olmasına rağmen mutlu olmadığını ve kalbinin yarısını hapishanede bıraktığını söyledi.

Hakkında açılan dava kapsamında dün tahliye edilen, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Özer, tahliye olduğu sırada Ekrem İmamoğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

ÖZER, İMAMOĞLU İLE KONUŞMASINI ANLATTI

Ahmet Özer şunları söyledi: Çıkarken tesadüfen Ekrem Başkanla karşılaştık. Çok mutlu ve sevinçli olduğunu söyledi. Ben de, 'Ben o kadar mutlu ve sevinçli değilim başkanım' dedim. 'Buradan çıkacağım ama kalbimin yarısını burada bırakıyorum.'

"SENİN ÇIKMAN SON DERECE ÖNEMLİ

'Olsun' dedi, 'Senin çıkman son derece önemli. Çünkü sen önce girmiştin. Şimdi senin çıkışın bize çok büyük bir moral oldu. Bütün arkadaşlara, dostlara selam söyle' dedi. Umarım ve dilerim ki yakın bir zamanda Türkiye'de bütün seçilmişler dışarıda olur."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili kritik görüşme
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı

Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.