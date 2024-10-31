Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tutuklama haberinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kritik bir çağrı geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır. Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir. Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz" dedi.

"GELİŞMELERİ 1- 2- 3 KASIM TARİHLERİNDE İSTANBUL'DA TAKİP EDECEĞİZ"

Özel paylaşımında, 1- 3 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan kampı iptal ettiğini açıklayarak, "Milletvekillerimizi İstanbul'a gitmeleri yönünde bilgilendirdik ayrıca Merkez Yönetim Kurulumuzu yarın 13.30'da Esenyurt İlçe Başkanlığımızda olağanüstü toplantıya çağırdım. Milletvekillerimizle, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1- 2- 3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya geleceğiz. Parti Meclisimizi ise 3 Kasım Pazar günü yine İstanbul'da toplayacağız. Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları yarın saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BAŞKAN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Özer'in, buradaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılmıştı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınmış, evi, iş yeri ve aracında aramalar gerçekleştirilmişti.