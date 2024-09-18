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Ahmet Davutoğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na Ziyaret

Ahmet Davutoğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na Ziyaret
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmeye partisinin genel başkan yardımcıları da katıldı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Genel Merkez'deki makamında görüştü. Davutoğlu'na görüşmede genel başkan yardımcıları Hasan Seymen ve Alaattin Fırat da eşlik etti. Görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Temel Karamollaoğlu Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Politika

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