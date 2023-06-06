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Ahmet Davutoğlu'ndan gündem yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Bakan olmasın diye bütün Kabine'yi vekil yaptılar

Politika Haberleri

Bu sabah bir canlı yayına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, önemli bir iddiada bulundu. Bütün bakanların milletvekili olmasını değerlendiren Davutoğlu, "Süleyman Soylu'nun bakan olmaması için bütün Bakanlar Kurulu'nu milletvekili yaptılar. Devlet Bahçeli ile sorun yaşamamak için de bu yol izlendi" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonrası yenilenen Kabine hakkında da konuşan Davutoğlu, özellikle eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında önemli bir iddiada bulundu.

Eski bakanların milletvekili yapıldığını anımsatan Davutoğlu, "Süleyman Soylu'nun bakan olmaması için bütün Bakanlar Kurulu'nu milletvekili yaptılar. Benim gördüğüm tablo bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu'yu tek başına görevden almak istemediği için, Bahçeli ile arasında sıkıntı doğacağı için 'Tüm bakanları vekil yapacağım' dedi. Ama 2 bakanı yeniden aynı göreve getirdi." ifadelerini kullandı.

İktidarın partisinin, muhalefet partilerinin milletvekillerini etkileyeceği yönelik iddiaları yanıtlayan Davutoğlu "Seçimden önce zaten teşkilatımıza yönelik kanca attılar. Bu siyasi ahlaksızlıktır. Bunu aramızda yapacak kimse yok. Çünkü biz ilkelerle yola çıktık" dedi.

"Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ile birlikte parlamentoda birlikte grup kurulacak mı?" sorusuna yönelik Davutoğlu, görüşmelerin gerçekleştirildiğini işaret etti.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Süleyman Soylu Kabine Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Kemal:

İnsanda biraz utanma sıkılma olur yalan vaadlerinizle algılarla aylarca milleti kandırdınız yüzde bir bile oyun bile yokken on tane milletvekili aldın seçim hüsranla sonuçlandı halen konuşuyorsun .

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Ertan Demirel:

Sorunmu olsaydi ,senin istedigin zaten sorun cikarmak ,hadi oradan git ait oldugun yere

Cevap Yaz434Yayından Kaldır
Cem Ergül:

Sayın Davutoğlu son 10 yıldır dediklerinin hiç biri doğru çıkmadı odanda böcek çıkıyor sırlarınızı sokaktaki çocuk dahi öğrendi tek akıllı davranışın sıfır oyla 10 milletvekilliği alman

Cevap Yaz349Yayından Kaldır
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