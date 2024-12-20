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Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim

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Son dönemlerde AK Parti'ye geri döneceği konuşulan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan sürpriz bir çıkış daha geldi. Her fırsatta AK Parti'den hiç kopmadığını ve gönül bağının devam ettiğini belirten Davutoğlu, son olarak "Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim" dedi.

Önceki gün düzenlediği basın toplantısında ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadığını ifade eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj göndermeye devam ediyor.

"CUMHURBAŞKANI ÇAĞIRIRSA GİDERİM"

Seçime CHP listeleriyle girip Meclis'e 10 milletvekili sokan Davutoğlu, konuk olduğu programda "Eski başbakan olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin sıradan bir vatandaşı olarak, cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı, genelkurmay başkanı veya herhangi bir başka kurum kurul çağırırsa kanaatlerimi söyler, elimden gelen her türlü desteği veririm ama tanımlanmış bir görev şeklinde olmaz" dedi.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

CHP lideri Özgür Özel'e eleştiriler yönelten Davutoğlu, "Özgür Özel, Erdoğan'la görüşürse normalleşme oluyor hepimiz alkışlıyoruz. Ben de alkışladım görüşsün diye. Peki Erdoğan'la görüşmüş olsak bu normalleşme olmaz mı? Veya bundan kim korkar? Sayın Özgür Özel yanlış yapmadı, doğru yaptı. Ama bugün ismini vermeyeyim, bazı televizyonlar, onlara söylüyorum, biz AK Parti'ye karşı haklı mücadele verdiğimizde o zamanki bakış açınız demek ki son derece egoist bir bakış açısıymış. Demek ki sadece bizi istismar etme amaçlı bakmışsınız. Bizimle yeni bir Türkiye inşa etmeyi düşünmemişsiniz demek ki. Şimdi o ihtiyacınız bitti, bir sürü çevre gibi vur abalıya, vur Davutoğlu'na. Ya bana vuran vurdu, elhamdülillah, hala buradayım. Yedi düvel vurmaya çalıştı, buradayım, gitmeyeceğim" şeklinde konuştu.

"AK PARTİ'DEN KOPMADIM, KOPMAYACAĞIM"

"Ben AK Partili kitlelerden hiç kopmadım, kopmayacağım da" diyen Davutoğlu, şöyle devam etti: "O kitlelerin de tarihi AK Parti'yle başlamaz, 28 Şubat'la başlar, 12 Eylül'le başlar. Yassıada Mahkemeleri'yle başlar. Ben o kitlelerin içinden geldim, o muhafazakar kitlelerin sözcüsü oldum, hocası oldum. AK Parti'yle beraberim derken de kastettiğim AK Parti'nin bugünkü kadroları o günkü ilkeleri terk etti ama ben terk etmedim diyorum."

Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıMehmet YILMAZ:

Yuh ya biraz olsun haysiyet olur. Kılıçdaroğlu eseriyle gurur duyabilir.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Şaşırmadım

Yorum Beğen73
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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

fırdöndü aradığını bulamayınca ne yapsın

Yorum Beğen60
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Haber YorumlarıDüsünür:

Gidersin sen

Yorum Beğen49
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Haber YorumlarıYalcin Yalcin:

Karakter meselesi

Yorum Beğen49
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Haber Yorumlarıvatandaş:

geçmişteki suçlamalar ne olacak

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Haber YorumlarıMehmet :

Ah Bay Kemal... Gör işte eserini. Bence seni çağırırsa sen de git.

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

sonunda hepsi dönme olacak

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıYasar Unal:

Biliyoruz itiraf etmene gerek yok. Kimlerin kimlerle olduğu bir ortamda siyasetçilerin iyice omurgasızlaştığını çok iyi biliyoruz.

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

Çağıracak ??????

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