Ahıska Türklerinin Sürgününün 81. Yılı Anıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ahıska Türklerinin sürgününün 81. yılında, kaybettiğimiz soydaşlarımızın acısını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılına ilişkin NSosyal'den yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ahıska Türklerinin sürgününün 81. yılında kaybettiğimiz soydaşlarımızın acısını yaşıyoruz. Asla unutmadığımız soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ahıska Türklerinin yanında olmaya devam edeceğiz."