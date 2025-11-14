Haberler

Ahıska Türklerinin Sürgününün 81. Yılı Anıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Ahıska Türklerinin sürgününün 81. yılında kaybettiğimiz soydaşlarımızı andı ve onların acısını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ahıska Türklerinin sürgününün 81. yılında, kaybettiğimiz soydaşlarımızın acısını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılına ilişkin NSosyal'den yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ahıska Türklerinin sürgününün 81. yılında kaybettiğimiz soydaşlarımızın acısını yaşıyoruz. Asla unutmadığımız soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ahıska Türklerinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
