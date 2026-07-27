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Ahbaplar örgütüne 4. dalga: 13 gözaltı, 112 şüpheli

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Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul, Erzurum ve Mersin'deki üç operasyonda 112 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasının 4. dalgasında 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda 13 şüphelinin gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Erzurum ve Mersin'de yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara, faili meçhullerin aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlere ve gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ağlarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde suç ve suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü ifade etti.

Bakan Gürlek, İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda 13 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Gürlek, soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkilerin tüm yönleriyle incelendiğini belirtti.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini kaydeden Gürlek, delillere müdahale şüphesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapıldığını ve 18 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada ise 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini belirten Gürlek, şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini bildirdi.

Operasyonlarda görev alan başsavcılıklara, emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür eden Gürlek, "Devletimiz; vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere emanet ettiği bağışların hesabını sormakta, yıllar geçse de faili meçhul ve karanlıkta kalan olayların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta, gençlerimizin geleceğini yasa dışı bahis ve suç örgütlerinin insafına bırakmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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