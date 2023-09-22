Ağrı Valisi Mustafa Koç, İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'i kabul etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, yeni görevine başladığı günden bu yana birçok kurum ve kuruluşun temsilcilerini ağırladı. Son olarak İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Vali Koç, misafirlerine Ağrı'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini anlattı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, yeni görevine başladığı günden bu yana hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında birçok kurum ve kuruluşun temsilcilerini ağırladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, son olarak İstanbul'un Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Koç, misafirlerine Ağrı'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini anlattı. Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin de Vali Koç'a yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Koç, daha sonra Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin ve beraberindeki heyet ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Vali Koç, esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnaflar da Vali Koç'a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler. Öte yandan Vali Koç, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve Erzurum Tapu Kadastro 8. Bölge Müdürü Hakkı Yetişir'i de makamında ağırladı. Vali Koç, misafirleri ile bir süre sohbet etti. - AĞRI