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Ağrı Taşlıçay'da AK Parti Gençlik Kolları Kongresi Coşkuyla Gerçekleştirildi

Ağrı Taşlıçay'da AK Parti Gençlik Kolları Kongresi Coşkuyla Gerçekleştirildi
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Taşlıçay Atatürk Kültür Salonu'nda yapılan kongrede, gençlerin partideki önemi ve sosyal sorunların çözümünde üstlenebilecekleri rol vurgulandı. Yeni Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Samancı, gençlerin sorunlarına çözüm bulma hedefiyle göreve başladı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Kongresi coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi.

Taşlıçay Atatürk Kültür Salonu'nda düzenlenen kongreye, Taşlıçay AK Parti İlçe Başkan Vekili Necmi Arslan, Taşlıçay AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gamze Demir, eski ilçe başkanları, partililer ve ilçe halkı katıldı.

Kongrede, gençlerin partideki önemine ve ilçedeki sosyal sorunların çözümünde üstlenebilecekleri role vurgu yapıldı.

Kongrede söz alan Taşlıçay AK Parti İlçe Başkan Vekili Necmi Arslan, tüm katılımcılara teşekkür ederek gençlerin toplumun geleceğini inşa etmedeki önemine dikkat çekti. Arslan, ilçede gençlerin karşılaştığı zorlukların giderilmesi ve daha iyi bir gelecek inşa edilmesi için her türlü desteği sunacaklarını ifade etti. Ayrıca, Taşlıçay'da gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek adına partinin güçlü bir gençlik yapılanması oluşturduğunu belirtti.

Kongrede yapılan seçimle Taşlıçay AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Yusuf Samancı getirildi. Samancı, konuşmasında gençlerin sorunlarına çözüm bulma adına ilçede aktif bir yapılanma oluşturacaklarını belirtti. Hükümetin destekleriyle, ilçedeki gençlerin eğitim, işsizlik ve sosyal faaliyetler gibi alanlarda karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Yusuf Samancı: "Gençliğimizin Yanında Olacağız"

Yeni Gençlik Kolları Başkanı Samancı, Taşlıçay'da gençlerin sosyal ve ekonomik alanda yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmak için göreve geldiklerini ifade ederek, "Gençliğimizin sorunlarına kayıtsız kalmayacağız. İlçemizin gençleri için gereken tüm çalışmaları gerçekleştireceğiz" dedi. Samancı, kongreye katılarak destek veren tüm katılımcılara teşekkür ederek, parti içerisinde gençlere daha fazla yer açmak için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Kongre, gençlerin gelecekteki vizyonu ve AK Parti'nin gençlere verdiği önem üzerine yapılan konuşmalarla sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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