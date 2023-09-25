Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet Hüseyinoğlu atandı

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Mehmet Hüseyinoğlu, görevine başladı.

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Mehmet Hüseyinoğlu, Ağrı'ya gelerek, yaklaşık 6 yıldır bu görevi vekaleten yapan Kenan Engin'den görevi devraldı. Engin, Hüseyinoğlu'na çiçek vererek, yeni görevinde başarılar diledi. Hüseyinoğlu da Engin'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti. Hüseyinoğlu, daha sonra kurum yöneticileriyle bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mehmet Hüseyinoğlu, 1977 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olduktan sonra serbest veteriner hekimlik, proje yürütücülüğü görevlerinde ve ilaç sektöründe çalıştı. 2006 yılında Diyarbakır İl kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde göreve başlayan Hüseyinoğlu, burada mikrobiyoloji, kimyasal, fiziksel, mikotoksin, mineral analiz laboratuvar birimleri ve kalite yönetim biriminde çalıştı. Kurumun akredite olduğu 2014 yılında kalite yönetim birim sorumlusu olarak görev yapan Hüseyinoğlu, daha sonra müdür ve müdür yardımcısı olarak hizmet verdi. 2016 yılında Diyarbakır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı olarak atanan Hüseyinoğlu, Cumhurbaşkanlığının 2023/411 sayılı kararı ile Ağrı'ya İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Hüseyinoğlu, birçok alanda eğitim aldı. - AĞRI