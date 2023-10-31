Ağrı'da Tarihi Eser Operasyonu: İnsan Başlı Figür ve Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işletmede yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıyan insan başı figürü, küp ve heykel ile 6 gram afyon sakızı ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, adli makamlara teslim edildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işletmede yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıyan insan başı figürü, küp ve heykel ile 6 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında C.Z. isimli şahsın işletmesinde arama yapıldı. Aramada, insan başı figürü, kırık küp, kadın figürü heykeli, at figürü heykeli ve 6 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili C.Z. gözaltına alındı. Tarihi eser niteliği taşıyan malzemelerin incelenmek üzere Kars Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi. - AĞRI