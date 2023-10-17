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Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 3 tır şoförü gözaltına alındı

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Politika Haberleri

Ağrı'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 3 tır şoförü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 650 litre akaryakıt ve 3 bin 34 paket sigara ele geçirildi.

Ağrı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 tır şoförü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yol kontrol ve uygulama noktasında durdurdukları 3 tırda, narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 650 litre akaryakıt ve 3 bin 34 paket sigara ele geçirildi.

Ekipler, 3 tır şoförünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Politika

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