Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 3 tır şoförü gözaltına alındı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Ağrı'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 3 tır şoförü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 650 litre akaryakıt ve 3 bin 34 paket sigara ele geçirildi.
Ağrı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 tır şoförü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, yol kontrol ve uygulama noktasında durdurdukları 3 tırda, narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle arama yaptı.
Aramalarda gümrük kaçağı 650 litre akaryakıt ve 3 bin 34 paket sigara ele geçirildi.
Ekipler, 3 tır şoförünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Politika