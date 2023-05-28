Ağrı, Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti

Ağrı'da Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle vatandaşlar oy kullanmak için sandığa geçti. Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Ağrı'da ilk oylar kullanılmaya başlandı.