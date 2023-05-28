Ağrı, Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti
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Ağrı'da Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle vatandaşlar oy kullanmak için sandığa geçti. Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Ağrı'da ilk oylar kullanılmaya başlandı.
Ağrı, Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti
AĞRI - Ağrı'da Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle vatandaşlar oy kullanmak için sandığa geçti.
Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Ağrı'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerde sandık başlarına gelen seçmenler, 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Doğan - Politika