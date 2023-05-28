Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ağrı, Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti

Ağrı, Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti

Politika Haberleri

Ağrı'da Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle vatandaşlar oy kullanmak için sandığa geçti. Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Ağrı'da ilk oylar kullanılmaya başlandı.

Ağrı, Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti

AĞRI - Ağrı'da Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle vatandaşlar oy kullanmak için sandığa geçti.

Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Ağrı'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerde sandık başlarına gelen seçmenler, 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Doğan - Politika

28 Mayıs Seçimi Türkiye Ağrı Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title