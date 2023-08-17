Ağrı Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları İl Emniyet Müdürünü Ziyaret Etti

Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, ilçe belediye başkanları ve MHP Ağrı İl Başkanlığı, yeni göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı ziyaret etti. Ziyaretlerde, Karadoğan, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş ve beraberindeki heyetler, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'a yeni görevinde başarılar diledi. İpar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti. Ziyaretler, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.