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Ağıralioğlu'ndan CHP'ye komisyon eleştirisi

Ağıralioğlu'ndan CHP'ye komisyon eleştirisi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılımını eleştirerek, Cumhuriyet ve Lozan'ın tartışıldığı bir komisyona katılmamaları gerektiğini söyledi.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılımı için CHP'ye eleştiride bulunarak, "Cumhuriyet'in tartışıldığı komisyona katıldınız. Rüzgar ektiniz, fırtına biçiyorsunuz. Zamanında doğru yerde duracaksınız" diye konuştu.

Anahtar Parti'nin 'Ar-Ge Strateji ve Ortak Akıl Zirvesi', Abant Gölü Milli Parkı'ndaki otelde yapıldı. Zirveye Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile parti yöneticileri ve il başkanları katıldı. Ağıralioğlu, yaptığı konuşmada, Anahtar Parti'nin taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti. Ağıralioğlu, CHP'ye komisyon eleştirisinde bulunarak, "Devletin kuruluşunu o zaman hatırlayacaktınız. Diyecektiniz ki, 'Biz devleti kuran partiyiz. Anayasayı tartıştırmayız PKK'lılara, bölücülere. 'Biz devleti kuran partiyiz. Lozan'ı deldirmeyiz' diyecektiniz. Eşitlenmeyecektiniz. 'Biz Kürt meselesini bu başlıkla konuşuruz' diyebilirsiniz. Ama diyecektiniz ki 'CHP için Kürt meselesinin eşiti Öcalan'a hürriyet değildir.' Katılmayacaktınız komisyona, görecektiniz memleketi. Katıldınız, Cumhuriyet'in tartışıldığı komisyona katıldınız. Lozan'ın sorgulandığı komisyona katıldınız. Anayasa'nın inkar edildiği komisyona katıldınız. Kimliklerimize, Türk milletinin adına musallat oldular. Hiç utanmadınız, katıldınız. Rüzgar ektiniz, fırtına biçiyorsunuz. Zamanında doğru yerde duracaksınız. O zaman millet de sizinle beraber duracak. Hiç ıskalamayacaksınız. 'Öcalan, kurucu önder' dediği yerde onlarla eşitlenmeyeceksiniz. Basit bir şey. Yapacaksınız bu işleri."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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