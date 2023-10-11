AGD Üyeleri İTÜ'de Filistin'e Destek Açıklaması Yaptı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi önünde Filistin'e destek vermek amacıyla basın açıklaması yaptı. AGD İTÜ Başkanı İbrahim Dinçsoy, İsrail'in yıllardır İslam topraklarını işgal ettiğini ve zulümlerine devam ettiğini belirtti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla Filistin'e destek verdi.

Yerleşkenin Arı Kapısı önündeki açıklamaya çok sayıda dernek üyesi ve öğrenci katıldı.

İsrail karşıtı sloganlar atan grup adına açıklama yapan AGD İTÜ Başkanı İbrahim Dinçsoy, İsrail'in yüz yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal ettiğini belirterek, "Kadın, yaşlı ve çocuk demeden katlederek, habis bir kanser gibi büyüyen İsrail, 7 Ekim sabahında eylemlerinin karşılığını 'Aksa Tufanı' operasyonuyla acı acı tecrübe etmiş oldu." dedi.

Dinçsoy, bugüne kadar İsrail'in yaptığı zulümler için meydanlarda toplandıklarını kaydederek, "Bugün büyük bir sevinçle Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimizle ve mücahitlerle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için buradayız." diye konuştu.

İbrahim Dinçsoy, gerçekleşen bu operasyonun yalnız İsrail'e değil, dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevap olduğunu söyledi.

İsrail'in başkent ilan ettiği Müslüman toprağı Kudüs'te mahalleleri boşalttığını, Gazze'de ablukayı sürdürerek Batı Şeria'da Müslümanlara ait arazilerin üzerine yeni yerleşim yerleri açmaya devam ettiğini aktaran Dinçsoy, Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizlerin de artarak sürdüğünü vurguladı.

Grup, açıklamanın ardından bir süre daha slogan attıktan sonra üniversitenin önünden ayrıldı.