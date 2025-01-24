Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararlarına göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevine Ahmet Birtan Erol atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde değişiklik yapıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı, yerine Ahmet Birtan Erol atandı.