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Sözleri seçime damga vurmuştu! CHP adayı Burcu Köksal Afyon'un ilk kadın başkanı oldu

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"Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." sözleriyle CHP'de uzun bir süre gerilime neden olan ancak daha sonra geri adım atan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, resmi olmayan sonuçlara göre kentin ilk kadın belediye başkanı oldu.

KENTİN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Av. Burcu Köksal, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50,57 oy oranıyla seçimi birinci sırada tamamladı. Yaklaşık 52 bin oy alan Köksal, Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olma unvanına da sahip oldu.

Sandıkların yüzde 89'unun açıldığı kentte Köksal'ın yakın rakibi AK Partili Hüseyin Ceylan Uluçay yüzde 31,69'luk oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı. MHP ise yüzde 10,71 oy alarak seçimi üçüncü sırada tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Burcu Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." sözleriyle CHP'de uzun bir süre gerilime neden olmuş ancak daha sonra "Belediye Başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi, görüşü ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan, bu ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır." ifadelerini kullanarak geri atmıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Burcu Köksal Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Ali Teke:

Bravoooo Başkan

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Mert Kafkas Sahin:

CHP belediyeciliği ile tanışacak Afyon. Hayırlı olsun.

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Benim Kkk:

Çöküş

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Benim Kkk:

Içinden gecmis helal olsun hepisi gelse gecemiyor

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