Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başladı

Afyonkarahisar'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı protokol üyelerinin çelenk sunumları ile başladı. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner ve beraberindeki protokol üyeleri Kocatepe Atatürk Parkındaki anıta çelenk sundu.

Afyonkarahisar'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı protokol üyelerinin çelenk sunumları ile başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner ve beraberindeki protokol üyeleri Kocatepe Atatürk Parkındaki anıta çelenk sundu. Saygı ve duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Kutlamalar ardından Vali Yiğitbaşı'nın makamda bayram tebriklerini kabul etmesi ile devam etti. - AFYONKARAHİSAR