Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kent protokol üyeleriyle birlikte çalışmanın önemini vurguladı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kent protokol üyelerinin birlik ve beraberlik içinde çalıştığını kaydederek, bunun hizmet noktasında olumlu yansımalarının olduğunu ifade etti. Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar'ın kurtuluşunun yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Zeybek konuklarına Afyonkarahisar ile ilgili bilgi verdi ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kent protokol üyelerinin birlik ve beraberlik içinde çalıştığını kaydederek, bununda hizmet noktasında olumlu yansımalarının olduğunu ifade etti.

26-30 Ağustos Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlama etkinlikleri devam ediyor. Başkan Zeybek, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı milletvekilleri İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, askeri erkan ve il protokolünü misafir etti. Başkan Zeybek, Yardımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner, Benol Kaplan ve Barış Dal il protokolü heyetini belediye binasının önünde karşıladı. Afyonkarahisar'ın Büyük Taarruzdaki önemi ve Zafer Haftası kutlama etkinlikleri ile ilgili görüşlerin dile getirildiği ziyarette, konuklarına Afyonkarahisar ile ilgili bilgi veren Başkan Zeybek, kuvvet komutanlıklarını temsilen kente gelen generalleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Afyonkarahisar'da çok güzel ağırlandıklarını dile getiren misafir komutanlar kendilerine gösterilen yakınlık ve misafirperverlikten dolayı Başkan Zeybek ve tüm idarecilere teşekkür etti.

İş birliği vurgusunda bulunan Başkan Zeybek şehrin protokolünün birlik ve beraberlik içinde çalıştığını aktardı. Afyonkarahisar'ın kurtuluş günü ve Büyük Taarruz Zaferinin 101'nci yılı kutlamalarına desteklerinden dolayı Vali Yiğitbaşı ve milletvekillerine kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve değerli komutanlarına da teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR