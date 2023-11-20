Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, hizmetlerde katılımcılığı esas alıyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, vatandaşlarla birlikte şehrin taleplerini yerinde tespit ederek çözümler ürettiklerini belirtti. Başkan Zeybek, Ali İhsan Paşa Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek mahallede yapılan belediye çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, hizmetlerde katılımcılığı esas aldıklarını kaydederek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımız ile birlikte şehrimizin taleplerini yerinde tespit ederek, çözümler üretiyoruz" dedi.

Başkan Zeybek, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri çerçevesinde Başkan Zeybek bu defada Ali İhsan Paşa Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Muhtar Nazmi Bülbül, esnaflar ve vatandaşların isteklerini dinleyen Başkan Zeybek, mahallede yapılan belediye çalışmaları ve projeler hakkında da bilgi verdi. Mahallelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı Başkan Zeybek'e teşekkür eden Muhtar Bülbül, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi, teşekkür etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Zeybek, hizmetlerinde katılımcılığı esas aldıklarını ifade ederek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımız ile birlikte şehrimizin taleplerini yerinde tespit ederek, çözümler üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalar hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleşirken, hayata geçirdiğimiz projelerde de yine hemşehrilerimizin görüşlerini alıyoruz. Gücümüz nispetinde mahallelerimize ve şehrimize hizmet ediyoruz. Muhtarımıza ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret ardından Başkan Zeybek vatandaşlara Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen kış çiçeğini hediye etti. - AFYONKARAHİSAR