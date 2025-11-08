AFAD Başkanı: Yangınların Ardından Kısa Sürede Toparlanmak Bizlere Umut Veriyor

AFAD BAŞKANI: KISA SÜREDE TOPARLANMAK İÇİMİZE SU SERPİYOR

Karabük'ün Kamış köyündeki afet konutları temel atma töreninde konuşma yapan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Orman yangınları ciğerlerimizi yaktı ama kısa sürede toparlanıyor olmak da içimize adeta su serpiyor. Vatandaşlarımızın o sıkıntı anlarda olduğu durumdan şimdi sevgiye dönüşmesi bu anlamda hepimizi mutlu ediyor. Ülkemizin birçok ilinde, yangın afeti yaşadık. Yangınların söndürülmesinin akabinde hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. Hasar tespit çalışmalarını sayın Çevre Şehircilik Bakanımızın talimatıyla kısa sürede gerçekleştirdik. O süreçte, konteyner isteyen vatandaşlarımıza, 9 hanemiz istedi. Onları teslim ettik. 46 hanemize de 2 milyon TL değerinde nakdi para yardımı gerçekleştirdik. Aile Bakanlığımız tarafından da 3 milyon TL yardım gönderildi ve 4 bine yakın vatandaşımıza ulaştırıldı. Valiliğimizin emrine de 9 milyon TL o günün şartlarında acil yardım ödeneği gönderilmiştir" dedi.

TOKİ BAŞKANI: DEVLETİMİZ YARALARI SARMAK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞMAKTA

Sadece ormanları değil, evleri ve yürekleri de yakan yangınlar yaşandığını söyleyen TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, "Devletimiz kurum ve kuruluşlarıyla afetlere anında müdahale ederken, afetler sonrası ortaya çıkan yaraları sarmak için aynı kararlılık ve özveriyle çalışmaktadır. Bugün birlikteliğimizle, yaraların sarılması noktasında zarar gören evlerin yerine daha güçlü ve daha güvenli yuvalar inşa ederek yeniden umutları ve hatıraları yeşerteceğiz" diye konuştu.