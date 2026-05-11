Haberler

Kahta'da sözleşmeli tütün üretiminde yeni sezon başladı

Kahta'da sözleşmeli tütün üretiminde yeni sezon başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ege menşeli firmalarla yapılan sözleşmeli tütün üretimi kapsamında yeni sezon tütün dikimlerine başlandı. Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, üreticilere kaliteli ve verimli bir sezon diledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ege menşeli firmalarla yapılan sözleşmeli tütün üretimi kapsamında yeni sezon tütün dikimlerine başlandı.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, üreticilere bereketli ve kazasız bir sezon dileyerek tütün üretiminde gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllarda tütün üretiminde kalite standartlarının yükseldiğine dikkat çeken Turanlı, özellikle ihracata yönelik ve sözleşmeli üretimlerde kurutma yöntemlerinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Tütünlerin kurutulmasında file kullanımının zorunlu hale gelmesinin kalite açısından kritik bir unsur olduğuna vurgu yaptı.

Filelerde yapılan kurutma sisteminin tütünün rengini, doğal yapısını ve kalitesini koruduğunu belirten Turanlı, "Aynı zamanda ürünün hava almasını sağlayarak küflenme, kararma ve kalite kaybının önüne geçiliyor. Bu yöntem firmaların talep ettiği standartlara hem uyum sağlıyor hem de üreticinin emeğinin karşılığını daha iyi almasına katkı sunuyor. Bu anlamda tüm üreticilerimize kurutma sürecinde gerekli hassasiyeti göstermeleri ve ürünlerini modern yöntemlerle filelerde kurutmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Kahta'da tütün üretiminin önemli bir geçim kaynağı olduğu aşikar. Üretimin daha kaliteli, verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi için çiftçilerimizi desteklenmeye devam edileceğiz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, 3 milyon kişiye ceza geliyor
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret

Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasında karar

Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti

Attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü

Esrarengiz infaz! İfşa ettiği gizli bilgi çobanın sonu oldu
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret

Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasında karar

Yüksek ses tartışmasında can veren esnafın cenazesi çekici üstünde taşındı

Görüntü Türkiye'den! Görenler bir daha baktı

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Giderse yer yerinden oynar

Icardi'ye sürpriz talip! Giderse yer yerinden oynar