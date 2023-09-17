Adıyaman'da evleri hasar alan yurttaşlar CHP Milletvekili Tutdere'ye dert yandı

Adıyaman'da yerinde ayrıştırma çalışması sırasında evi hasar alan bir yurttaş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'ye tepki gösterdi. Tutdere, yapılan ayrıştırma çalışmalarının özensiz olduğunu belirtti.

Adıyaman'da yerinde ayrıştırma yapan ekiplerin çalışması sırasında evi hasar alan yurttaş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'ye dert yandı. Yurttaş, " Depremde benim evime az hasarlı verildi. Depremin yıkamadığı evimi firma başıma yıktı. 4 tane çocukla şu anda ortada kalmış durumdayım. Bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Haklarımız yok mu" diye tepki gösterdi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Yunus Emre Mahallesi'nde depremin ardından ağır hasarlı raporu verilen binalardaki yıkım işlemi sırasında "hukuk dışı işler" yapıldığını ileri sürdü. Mahalledeki yurttaşların sorununu dinledikten sonra değerlendirmede bulunan Tutdere, bölgede binaların yıkılıp yerinde ayrıştırma yapıldığını belirterek, ekiplerin özensiz çalıştığını da ifade etti. Tutdere, "Hasarsız çıkan evi özensiz çalışma nedeniyle yıkmış durumdalar. Burada vatandaşın çocuklarıyla beraber oturduğu evi başına yıkmışlar" diyerek, ayrıştırma çalışmaları sırasında hasarsız bir eve zarar verildiğini anlattı.

Tutdere'nin sorununu dinlediği yurttaş ise "Depremde benim evime az hasarlı verildi. Sistemde az hasarlı görünmüş. Depremin yıkamadığı evimi firma başıma yıktı. 4 tane çocukla şu anda ortada kalmış durumdayım. Bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Haklarımız yok mu? Bizim haklarımızı savunacak kimse yok mu? Yeter artık. Sulama yapılsın, zehirleniyorum. Deprem beni öldüremedi, beni kanser edip öldürecekler" dedi.

Tutdere, yurttaşın evini de inceledi. Evin hasar aldığı görüldü. Tutdere yerinde sulama olmadan ayrıştırma yapan firmanın çalışanlarını da uyardı. Bir çalışan Tutdere'nin uyarılarına karşı "Doğru söylüyorsunuz başkanım" diyerek, "yerinde ayrıştırmadan başka" imkanlarının olmadığını ifade etti. Tutdere çalışanı kendi kişisel koruyu önlemlerini alması konusunda da uyardı.