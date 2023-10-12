Adıyaman'da afet konutlarıyla ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma neden olan Adıyaman'da afet konutlarının geldiği aşama ve mevcut durumu görüşmek üzere Vali Osman Varol başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, afet konutlarının yapımı, alt yapı ve üst yapı çalışmaları değerlendirildi.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman'da afet konutlarının geldiği aşama ve mevcut durumunun görüşüldüğü koordinasyon toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri ile TOKİ Afet Konutlarının yapımını üstlenen müşavirler ve ilgili firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 6 Şubat depremlerinden çok etkilenen Adıyaman'da kent merkezi ve köylerimizde yapımı devam eden afet konutlarının geldiği aşama ile alt yapı ve üst yapı çalışmaları değerlendirildi.

Vali Varol, deprem felaketinin yaralarını bir an önce sarmak, şehrimizdeki genel hayatı normale döndürmek ve vatandaşların sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına bir an evvel kavuşturmak için gece gündüz demeden tüm alanlardaki çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. - ADIYAMAN