Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Atatürk'ü Anma Mesajı Yayımladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini kapatan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andı.

Başkan Süleyman Kılınç yayımladığı mesajında, "85 yıl önce aramızdan ayrılan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. O'nun liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak bugün de özgürce varlığını sürdürmektedir.

Atatürk'ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet, sadece bir devlet değil, aynı zamanda bir idealdir. Bu kutsal emaneti, gelecek nesillerimize daha da refah ve varlık içinde aktaracaklarına olan inancımız tamdır. Ata'mızın fikirleri ve ilkeleri, yüreklerimizde yaşamaya devam ederken, onun önderliğindeki Cumhuriyetimiz de sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır.

10 Kasım 1938'in 85. yıldönümünde yüreğimizde bir üzüntü, ancak kalbimizde bir o kadar engin bir sevgi bulunmaktadır. Sonsuzluğa uğurladığımız tarihten bu yana geçen 85 yıl, Atatürk'ün dünya genelinde bıraktığı izleri gurur ve şükranla anmamıza yetiyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi, büyük devlet adamı Ata'mızın ebediyete intikalinin 85. yılında bıraktığı eşsiz mirası gelecek nesillere aktarmak için büyük bir azimle çalışacağımıza olan inancımızı yineliyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" dedi. - ADIYAMAN