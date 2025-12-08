AK Parti'li Yıldırım, muhalefetin TOKİ'nin deprem bölgesinde yaptıklarını unuttuğunu söyledi

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, muhalefet partilerinin, deprem bölgesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) yaptığını unuttuğunu ifade etti.

Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde konut yapımının sürdüğünü belirtti.

Deprem bölgesinde 350 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Yıldırım, yıl sonu itibarıyla 453 bin konutun tesliminin yapılacağını aktardı.

Yıldırım, "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında da 120 bin konut ve iş yerinin inşa edildiğini belirtti.

Muhalefetin buna rağmen deprem bölgesinde TOKİ'nin yaptıklarını unuttuğunu, kurumu kötüleyen açıklamalarda bulunduğunu anlatan Yıldırım, bu yaklaşımın doğru olmadığını söyledi.

Yıldırım, muhalefet partilerinin yetkiliklerinin, "deprem turisti" gibi depremlerin ilk anında bölgeye gittiğini ancak daha sonra yapılanları görmek için bölgelere ziyaretler gerçekleştirmediğini dile getirdi.

Saatte 23 konutun, bir günde 552 konutun inşa edildiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sayın Özgür Özel, muhalefet partisinin genel başkanları, yetkilileri, saymayı biliyorsanız oturun, oturduğunuz yerden birden başlayarak 350 bine kadar sayın, ne kadar zaman içerisinde bunu sayacaksınız bir görün. Yapılanlara rağmen, göstermelik eser yapanlar, heykel yapanlar kadar konuşulmuyorsunuz. 350 bin konutun inşasını depremden hemen sonra başlatıp teslim eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı kutluyorum. Daha önce deprem yaşanan bölgelerde, TOKİ'nin depreme uygun daireler yaptığı tescillenmiştir."