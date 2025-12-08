Haberler

AK Parti'li Yıldırım, muhalefetin TOKİ'nin deprem bölgesinde yaptıklarını unuttuğunu söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, muhalefet partilerinin deprem bölgelerinde TOKİ'nin gerçekleştirdiği konut projelerini göz ardı ettiğini ve kötüleyen açıklamalarda bulunduğunu ifade etti. Yıldırım, 350 bin konutun teslim edildiğini ve yıl sonuna kadar 453 bin konutun daha teslim edileceğini belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, muhalefet partilerinin, deprem bölgesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) yaptığını unuttuğunu ifade etti.

Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde konut yapımının sürdüğünü belirtti.

Deprem bölgesinde 350 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Yıldırım, yıl sonu itibarıyla 453 bin konutun tesliminin yapılacağını aktardı.

Yıldırım, "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında da 120 bin konut ve iş yerinin inşa edildiğini belirtti.

Muhalefetin buna rağmen deprem bölgesinde TOKİ'nin yaptıklarını unuttuğunu, kurumu kötüleyen açıklamalarda bulunduğunu anlatan Yıldırım, bu yaklaşımın doğru olmadığını söyledi.

Yıldırım, muhalefet partilerinin yetkiliklerinin, "deprem turisti" gibi depremlerin ilk anında bölgeye gittiğini ancak daha sonra yapılanları görmek için bölgelere ziyaretler gerçekleştirmediğini dile getirdi.

Saatte 23 konutun, bir günde 552 konutun inşa edildiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sayın Özgür Özel, muhalefet partisinin genel başkanları, yetkilileri, saymayı biliyorsanız oturun, oturduğunuz yerden birden başlayarak 350 bine kadar sayın, ne kadar zaman içerisinde bunu sayacaksınız bir görün. Yapılanlara rağmen, göstermelik eser yapanlar, heykel yapanlar kadar konuşulmuyorsunuz. 350 bin konutun inşasını depremden hemen sonra başlatıp teslim eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı kutluyorum. Daha önce deprem yaşanan bölgelerde, TOKİ'nin depreme uygun daireler yaptığı tescillenmiştir."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
title