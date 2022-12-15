Adaylığın sinyalini mi verdi? Akşener'den mitingin kendisi kadar konuşulacak İmamoğlu sözleri

YSK üyelerine hakaretten hapis cezası alan İBB Başkanı İmamoğlu'nun çağrısıyla vatandaşlar Saraçhane'de toplandı. Liderler birlik ve adalet çağrısı yaparken, Akşener'in konuşmasındaki bir kısım dikkat çekti. Akşener "Artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Ekrem İmamoğlu altılı masa liderlerini dayanışmaya çağırdı. Çağrının ardından Karamollaoğlu hariç bütün liderler Saraçhane'ye geldi. Burada sırayla konuşma yapan 6'lı masa liderleri birlik ve adalet sözü verirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, İmamoğlu hakkında dikkat çeken sözler geldi.

AKŞENER: 85 MİLYON TÜRKİYE'Lİ İMAMOĞLU'NUN YANINDA

Akşener "Ekrem kardeşimi yargılasalar da bu irade, bu yürek, bu cesaret bu demokrasi aşkı bu sandıkta verilecek cezanın ortaya koyduğu irade gösteriyor ki artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğunu görüyoruz. Hiçbir haksızlık sonsuza kadar sürmez. Geldikleri gibi giderler. Demokrasi, sandık ve bu irade bizimdir" dedi.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi. İmamoğlu'na 2 yıl 7ay 15 gün hapis verilirken karar İstinaf ve Yargıtay süreçlerinin ardından kesinleşecek.