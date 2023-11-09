Adana'da Uyuşturucu Kullanımı İç Güvenlik Meselesi Haline Geldi

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Adana'da uyuşturucu madde kullanımının iç güvenlik meselesi haline geldiğini belirterek, "Ailelerde çocuğun kullandığı uyuşturucunun en büyük yükünü, çilesini kadınlarımız çekiyor." dedi.

Kısacık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adana'da ziyaret ettiği her ilçe ve mahallede aldığı şikayetlerin başında uyuşturucu kullanımının geldiğini söyledi.

Çoğu mahallede ailelerin, uyuşturucu çeteleri yüzünden çocuklarını oynamaları için sokağa dahi göndermediğini ileri süren Kısacık, "Ziyaret ettiğimiz mahallelerde öyle aile dramları ile karşılaşıyoruz ki inanın insanlığımızdan utandığımız zamanlar oluyor. Adana'nın hangi mahallesine gitsek gözü yaşlı, çaresiz bir anne, bir baba, bir dede ya da bir nene mutlaka yolumuza çıkıyor. Nereye gidersek gidelim karşılaştığımız en önemli sorun uyuşturucu sorunu." diye konuştu.

Kısacık, özellikle kadınların kendisine ilettiği notlardan sessiz feryatlarını gördüğünü ve bu duruma acil çözüm getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Ailelerde çocuğun kullandığı uyuşturucunun en büyük yükünü, çilesini kadınlarımız çekiyor. Kadına şiddetin altında da uyuşturucu yatıyor, araştırmalar bunu gösteriyor" ifadesini kullanan Kısacık, şunları kaydetti:

"Bu uyuşturucu illeti öyle bir bela ki bir ailede uyuşturucu sorunu varsa o aile fertleri güvende değil. Hatta mahalledeki bir kişide böyle bir sorun varsa o mahalle güvende değil. Adana'da uyuşturucu madde sorunu, bir iç güvenlik meselesi haline gelmiş durumda. Bu illet, artık mahalle bakkallarında, berberlerde satılır hale gelmiş. Hiçbir gelişmişlik düzeyinin üst sırasında yer almayan Adana, uyuşturucu kullanımında Türkiye'de 1'inci, Avrupa'da 54'üncü sırada."