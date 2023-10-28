Adana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması, Adana'da HÜDA PAR öncülüğünde düzenlenen protesto ile tepki gördü. Katılımcılar İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atarak, Filistin ve Türk bayrakları taşıdı. HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, İsrail'in Filistin'de soykırım ve insanlık suçu işlediğini belirtti ve genel bir direniş çağrısı yaptı. Grup, Filistin halkı için dualar ederek, hayatını kaybeden siviller için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması, Adana'da protesto edildi.

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle merkez Seyhan ilçesindeki 5 Ocak Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasına tepki gösterdi.

Filistin ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Burada bir konuşma yapan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de soykırım ve insanlık suçu işlediğini söyledi.

Gazze'yi savunmak ve sivil halka yönelik soykırımı durdurmak için genel bir direniş çağrısı yapan Demir, şunları kaydetti:

"Acılarımız her geç gün katmerleşiyor. Silkeleniyoruz kendimize geliyoruz. Yeter artık diyoruz. Ümmeti Muhammed çok farklı bir sabaha uyanacak inşallah. Ne zaman ki yeryüzünde Müslümanlar bu meseleyi çözmek için canları ve malları pahasına olsa dahi bir araya gelirlerse bu iş çözülür."

Filistin halkı için dualar eden grup, daha sonra İsrail'in saldırılarında başta Gazze olmak üzere Filistin genelinde hayatını kaybeden tüm siviller için de gıyabi cenaze namazı kıldı.