Adana'da ikinci turda da Kılıçdaroğlu seçimi önce tamamladı

Adana'da ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu seçimi önce tamamlarken, 15 ilçenin 11'inde Erdoğan seçimi önde bitirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda açılan sandık oranına göre, Adana genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,89; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,92; Sinan Oğan yüzde 4,82 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,38 oy aldı.

Adana'da ilk turda yüzde 43,92 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan,, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık, Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir'de olmak üzere toplamda 609.977 oy alarak seçimi 11 ilçede önde bitirdi.

Adana'da ilk turda yüzde 50,89 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık, Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir ilçelerinde genel toplamda üstünlük elde ederek 706.835 oy aldı. Kılıçdaroğlu, Seyhan, Ceyhan, Çukurova ve Karataş ilçelerinde birinci geldi.

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Adana'da 66.884 oy alarak yüzde 4.51 oranına ulaştı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde ise Adana'da Recep Tayyip Erdoğan, 621003 oyla yüzde 45.96 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu 730274 oyla yüzde 50.04 oy aldı. İkinci turda da birinci turda olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu Ceyhan, Seyhan, Çukurova, Karataş ilçelerinde seçimi önde tamamlarken geriye kalan 11 ilde Erdoğan seçimi önde tamamladı. İkinci turda Edoğan oylarını 11 bin, Kılıçdaroğlu ise yaklaşık 24 bin artırdı. - ADANA

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023