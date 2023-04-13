Adana Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı kuruyor

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel iyileştirme Dairesi Başkanlığı' kurulmasına ait komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan ayı dördüncü birleşimden encümen üyelikleri ile ihtisas komisyonlarında görev alacak meclis üyeleri arasından seçimler yapıldı. Meclis, 1'inci Başkanvekili Mustafa Akgedik tarafından açıldı. Gündemin birinci maddesinde, encümen üyelerinin gizli oyla seçilmesine ait teklif için kapalı zarf usulü oylama yapıldı. Millet İttifakı aday önermedi. Cumhur İttifakının önerdiği Sevil Can, Erdal Hatipoğlu, Muhammet Bayram, Recep İzci ve Rafet Avan 45 oy alarak seçildi.15 oy ise boş çıktı. Daha sonra İhtisas komisyonlarına seçim ise liste halinde yapıldı. Önerilen isimler ihtisas komisyonu üyeleri olarak seçildi.

Gündemin 46. Maddesinde bulunan "Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel iyileştirme Dairesi Başkanlığı kurulmasına ait komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayının son toplantısında 2022 yılı faaliyet raporunun görüşüleceği kaydedildi. - ADANA