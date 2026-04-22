Bakan yardımcıları Tuncay ve Yiğitbaşı, Tunceli'de Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin toplantıya katıldı

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Tunceli'de, Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Tuncay ve Yiğitbaşı, Tunceli Valiliğini ziyaret etti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl tarafından karşılanan Tuncay ve Yiğitbaşı, daha sonra Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay da hazır bulundu.