Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem

Adalet Bakanlığı'ndaki Bakan Yardımcılığı ünvanı kaldırıldı. Resmi Gazete'deki karara göre aynı görev Adalet Bakanlığı Müsteşarı ismiyle yürütülecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Adalet Bakanlığı'na ilişkin kritik kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre, Adalet Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı kaldırıldı.

BAKANLIK MÜSTEŞARLIĞI ÜNVANI KULLANILACAK

Karara göre, artık 'Adalet Bakanı Yardımcılığı' yerine 'Adalet Bakanlığı Müsteşarı' ünvanı kullanılacak. Resmi Gazete'nin ilgili bölümü şöyle: