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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Mustafa Artuç'un vefatını duyurdu

Politika Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefatını derin bir üzüntüyle duyurdu. Tunç, sosyal medya üzerinden paylaştığı taziye mesajında başsağlığı dileklerini iletti.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefatını duyurup, taziyelerini iletti.

Bakan Tunç, Twitter üzerinden paylaştığı taziye mesajında, "Başımız sağ olsun. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Üyemiz Sayın Mustafa Artuç'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Politika

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