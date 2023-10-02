Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörle Mücadele Kararlılığımız Eksilmeyecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörle mücadeledeki kararlılıklarının hiçbir zaman eksilmeyeceğini belirtti. Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Bakan Tunç, terörün kökünün kazınması ve destekçilerin yok edilmesi için mücadelenin süreceğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : " Terörün her çeşidi ile mücadeledeki kararlılığımız, azmimiz hiçbir zaman eksilmeyecek"

-Adalet Bakanı Tunç:

-"Bizim hedefimiz ülkemizde terörün kökü kazınıncaya kadar ve terörü destekleyen

grupların arka plandaki destekçilerin yok edilinceye kadar mücadelemiz sürecek."

ANKARA - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki bombalı saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bombalı eylemi gerçekleştiren iki teröristten birisinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer teröristin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Tunç, "Adli soruşturma devam ediyor. Açıklamalar, soruşturmanın sonucunda yapılacaktır" dedi.