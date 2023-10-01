Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terör saldırısı girişimiyle mücadele kararlılıkla sürecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki terör saldırısı girişiminin tüm yönleriyle araştırıldığını, ülkenin güvenliğini, milletin huzurunu bozan tüm örgütlerle mücadelenin kararlı şekilde süreceğini belirtti.
Bakan Tunç Ankara'daki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu
ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Ekim Meclis açılışında gazetecilere Ankara'da yaşanan bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Ekim Meclis açılışında gazetecilere Ankara'da yaşanan bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yaşanın olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti. Adli soruşturmanın hızlı bir şekilde başlatıldığını belirten Tunç, olayın arkasında kimlerin hangi örgütlerin olduğunu soruşturma neticesinde belli olacağını söyledi. Tunç ülkenin güvenliğini, milletin huzurunu bozan tüm örgütlerle mücadelenin kararlı şekilde süreceğini belirtti. Geniş çaplı bir soruşturmanın başlatıldığını ifade eden Bakan Tunç soruşturma neticesinde kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.