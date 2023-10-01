Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terör saldırısı girişimiyle mücadele kararlılıkla sürecek

Bakan Tunç Ankara'daki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Ekim Meclis açılışında gazetecilere Ankara'da yaşanan bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Ekim Meclis açılışında gazetecilere Ankara'da yaşanan bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yaşanın olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti. Adli soruşturmanın hızlı bir şekilde başlatıldığını belirten Tunç, olayın arkasında kimlerin hangi örgütlerin olduğunu soruşturma neticesinde belli olacağını söyledi. Tunç ülkenin güvenliğini, milletin huzurunu bozan tüm örgütlerle mücadelenin kararlı şekilde süreceğini belirtti. Geniş çaplı bir soruşturmanın başlatıldığını ifade eden Bakan Tunç soruşturma neticesinde kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.