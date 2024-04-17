Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel'i ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel'i makamında ziyaret etti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel'i ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulundu. Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı başta olmak üzere adalet hizmetlerinin etkinliğini arttırmak için yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Bakan Tunç, "Daima istişareye önem vererek ve ortak akıl yürüterek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Komisyon Başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA