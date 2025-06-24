Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Cezaevlerindeki Sorunlara İlişkin Görüşme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Cezaevlerindeki Sorunlara İlişkin Görüşme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri ile cezaevlerindeki sorunlar üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede hasta tutsakların durumu ve cezaevi uygulamalarındaki sorunlar dile getirildi.

Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA, ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile görüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli açıklama yaptı. Temelli görüşmeyle ilgili, "Bizim için çok önemli bir görüşmeydi. Cezaevlerinde uygulamadan dolayı çok ciddi sorunlar var. Bu sorunları dile getirdik. Bu sorunların çözümüne dair karşılıklı hem istişarelerde bulunduk hem de çözüm arayışlarını dile getirdik. Umarım Bakanlık bu konuda gerekli çalışmaları bir an önce yapar. Cezaevlerinde uygulamadan kaynaklanan bu sorunlara bir an önce çözüm bulunur. Görüşmemizin çerçevesi buydu. Bunun dışında herhangi başka bir konuda görüşmemiz söz konusu değildi. Cezaevindeki çok ciddi sıkıntıları dile getirdik ve bunlara bir çözümün acil olduğu konusunda bir kez daha vurgu yaptık" diye konuştu.

'ÖNCELİK HASTA TUTSAKLAR'

Görüşmede dile getirilen sorunlara ilişkin Adalet Bakanı Tunç'un da bu konuda çalıştıklarını söylediğini ifade eden Temelli, "Bu konudaki sıkıntılar kendilerine de iletiliyor. Bunun farkında olduklarını ve bu konuda çalışma yaptıklarını söylediler. Biz de bu konunun gecikmeksizin gündeme alınmasını rica ettik. Tabii ki öncelik hasta tutsaklar. Bu konuda onlar tabii ki canıyla boğuşuyor. Öncelik tabii ki hasta tutsaklar ama tüm tutsakları da kapsayacak uygulamadan kaynaklı sorunların giderilmesi dile getirildi. Bir yasal düzenlemeden ziyade en azından uygulama olması konuşuldu" ifadelerini kullandı.

Sezai Temelli, ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tüm partilerin grup başkanvekilleriyle komisyon konusunda bir araya gelerek istişare toplantısı yapacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra 'Kaçındık' dedi

İsrail uçaklarına havada manevra yaptıran görüşme! Tek sözü yetti
Trump, 'İran'da rejim değişikliği' konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur

Trump, İran konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler

Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını fırçayla dövdüler
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Kadın Futbolunda olası Türkiye - İsrail eşleşmesi

Kura çekildi! Şampiyonlar Ligi'nde olası Türkiye-İsrail eşleşmesi
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti

Trump, NATO Genel Sekreteri'nin gönderdiği mesajı ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.